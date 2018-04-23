Маррей отказался от турнира «Ролан Гаррос»

Британский теннисист, бывшая первая ракета мира Энди Маррей объявил, что не будет выступать на открытом чемпионате Франции по теннису — « Ролан Гаррос ». Об этом сообщает «Чемпионат».

По данным издания, Маррей, который восстанавливается после травмы, планирует провести максимальное количество матчей для подготовки к Уимблдону-2018. Перегружать свое расписание теннисист не хочет.

«Когда вернусь на корт, буду наслаждаться игрой. На меня не повлияют слабые результаты или поражения», — заверил спортсмен. Он подчеркнул, что «никогда так сильно не ждал возвращения на корт, как сейчас».

Ранее сообщалось, что Маррей подтвердил заявки на участие на три летних турнира на травяных кортах.

Маррей был первой ракеткой мира в одиночном разряде. Он стал единственным в истории двукратным олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде.