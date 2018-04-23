Шарапова заявила о неуверенности в себе

Пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова в преддверии турнира в Штутгарте заявила, что уже не так уверена в своих силах, как раньше. Об этом сообщает «Чемпионат».

По ее словам, «уверенность в себе — довольно странная штука», которая может пропасть «очень быстро», а на ее возвращение требуется много времени.

Шарапова отметила, что в прошлом году она участвовала всего лишь в нескольких матчах, но «всё шло идеально»: она была «полностью в себе уверена».

Теннисистка отметила, что за двумя спортсменами на корте наблюдают несколько тысяч человек.

«Давление, с которым мы сталкиваемся на корте, очень высоко», — пояснила она.

Турнир в Штутгарте пройдет с 23 апреля по 29 апреля.

Ранее Шарапова сообщила, что примет участие в теннисном турнире в Бирмингеме. Соревнования будут проходить на травяных кортах с 18 по 24 июня. В турнире также примут участие теннисистки Петра Квитова , Йоханна Конта и Наоми Осака. Шарапова пропустила эти соревнования в прошлом году из-за травмы.

Также россиянка выступит на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сан-Хосе (США), который начнется 30 июля и продлится до 5 августа.