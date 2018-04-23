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Чеккинато победил Башича
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Чеккинато победил Башича и сыграет с Джумхуром на турнире в Будапеште 

Чемпионат.com 23 апреля 2018
Фото: РИА Новости
Итальянский теннисист Марко Чеккинато (LL) пробился во второй круг турнира в Будапеште (Венгрия), в двух партиях обыграв боснийца Мирзу Башича со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут. Чеккинато 4 раза подал навылет и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.
За выход в четвертьфинал соревнований в столице Венгрии Чеккинато поспорит с ещё одним боснийцем Дамиром Джумхуром, посеянным под вторым номером. Турнир завершится 29 апреля.
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