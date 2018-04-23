Касаткина проиграла Рыбариковой в Штутгарте

Касаткина взяла всего 4 гейма у Рыбариковой на турнире в Штутгарте

Россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение в первом круге турнира категории Premier в Штутгарте (Германия), проиграв словачке Магдалене Рыбариковой — 2:6, 2:6.

Поединок продолжался 1 час 15 минут. Рыбарикова ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 10. Касаткина реализовала 1 брейк-пойнт из 3. Ни эйсов, ни двойных у неё не было.