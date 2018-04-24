Шарапова пожаловалась на проблемы со здоровьем

«В моем возрасте очень тяжело вернуться после такого перерыва. Я отдыхала, залечивала травмы, но невозможно симулировать игру в рамках турниров. Работаю над этим, возвращаю эти ощущения, но это занимает немало времени», — заявила спортсменка.

По словам Шараповой, ее цель — побеждать на турнирах «Большого шлема».

«Глупо говорить, что моя цель на сезон — выиграть какой-нибудь мелкий турнир. Я стремлюсь к большим победам. Я знаю, что это, я работаю ради этого и хочу снова испытать эти ощущения. Мечтаю снова сыграть на Олимпиаде, но я не знаю, произойдет ли это. И сейчас не хочу даже думать на эту тему. Буду дальше работать, и посмотрим, к чему это приведет», — добавила она.

16 марта Шарапова снялась с турнира в Майами. За неделю до этого спортсменка прекратила сотрудничество с голландским тренером Свеном Груневелдом. Теннисистка работала под его руководством с 2014 года.

30-летняя Шарапова — пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема». Она завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Лондоне.