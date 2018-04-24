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Шарапова пожаловалась на проблемы со здоровьем
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Шарапова пожаловалась на проблемы со здоровьем 

Lenta.ru 24 апреля 2018
Фото: ТАСС
Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о проблемах со здоровьем. Ее слова приводит CNN.
«В моем возрасте очень тяжело вернуться после такого перерыва. Я отдыхала, залечивала травмы, но невозможно симулировать игру в рамках турниров. Работаю над этим, возвращаю эти ощущения, но это занимает немало времени», — заявила спортсменка.
По словам Шараповой, ее цель — побеждать на турнирах «Большого шлема».
«Глупо говорить, что моя цель на сезон — выиграть какой-нибудь мелкий турнир. Я стремлюсь к большим победам. Я знаю, что это, я работаю ради этого и хочу снова испытать эти ощущения. Мечтаю снова сыграть на Олимпиаде, но я не знаю, произойдет ли это. И сейчас не хочу даже думать на эту тему. Буду дальше работать, и посмотрим, к чему это приведет», — добавила она.
16 марта Шарапова снялась с турнира в Майами. За неделю до этого спортсменка прекратила сотрудничество с голландским тренером Свеном Груневелдом. Теннисистка работала под его руководством с 2014 года.
30-летняя Шарапова — пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема». Она завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Лондоне.
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