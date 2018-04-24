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Шарапова проиграла Гарсии
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Шарапова проиграла Гарсии в первом раунде турнира WTA в Штутгарте 

ТАСС 24 апреля 2018
Фото: EPA
Россиянка Мария Шарапова уступила француженке Каролин Гарсии в первом раунде турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в немецком Штутгарте (призовой фонд — $816 тысяч).
Встреча, длившаяся 2 часа 47 минут, завершилась со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 6:4 в пользу Гарсии. В следующем круге француженка, посеянная на турнире под шестым номером, встретится с украинкой Мартой Костюк.
В нынешнем сезоне из-за проблем со здоровьем Шарапова выступила только на трех турнирах WTA. На Открытом чемпионате Австралии она дошла до третьего круга, на соревнованиях в Дохе и Индиан-Уэллсе выбыла из борьбы в первых раундах.
Турнир в Штутгарте завершится 29 апреля.
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