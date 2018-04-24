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Возняцки: матч с Александровой получился непростым
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Возняцки: матч с Александровой получился непростым 

Чемпионат.com 24 апреля 2018
Фото: Reuters
Датчанка Каролина Возняцки (1) прокомментировала победу над россиянкой Екатериной Александровой со счётом 6:2, 6:2 в первом круге на турнире в Стамбуле.
«Матч получился непростым. Первый поединок на грунтовом покрытии всегда даётся нелегко, но я довольна итоговой победой. Сейчас для меня очень важно обрести игровой ритм. Предстоящие матчи и турниры рассматриваются в качестве подготовки к «Ролан Гаррос». Я хочу подойти к этим соревнованиям в хорошем состоянии», — цитирует вторую ракетку мира официальный сайт WTA.
В следующем раунде победительница Australian Open встретится либо с итальянкой Сарой Эррани, либо с бельгийкой Кирстен Флипкенс.
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