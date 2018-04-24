Ещё
Тарпищев прокомментировал поражение Шараповой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тарпищев прокомментировал поражение Шараповой в первом круге теннисного турнира в Штутгарте 

RT на русском 24 апреля 2018
Фото: РИА Новости
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление Марии Шараповой на престижном турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте, в первом раунде которого отечественная спортсменка уступила француженке Каролин Гарсии.
«Только не надо ругать Марию за это поражение, потому что ругать её не за что. Главное, чтобы не было у неё травм. Нужно пожелать ей побольше матчей, соперниц полегче в начале турниров, потому что Гарсия — реальный игрок первой двадцатки, играет здорово», — цитирует эксперта РИА Новости.
По словам Тарпищева, в течение полутора сетов матча с Гарсией Шарапова демонстрировала теннис высокого уровня.
«Я думаю, что она прибавила бы и могла бы довести игру до победы. Но игры в первом раунде с сильными теннисистками всегда таят в себе угрозу», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Шарапова не смогла пробиться во второй круг турнира в Штутгарте.
RT на русском: последние новости
Теннисистки Кудерметова, Калинская и Родина вышли в финал квалификации «Ролан Гаррос» Павлюченкова пробилась в полуфинал теннисного турнира в Страсбурге Стала известна соперница Шараповой по первому кругу «Ролан Гаррос»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова получила обещанный ей подарок6
ФИФА решила проверить всю сборную России8
Наконец-то Россия во всём призналась?80
Мутко может распрощаться со спортом навсегда14
Кличко снова отличился абсурдным высказыванием182
Видео
00:47
Загитова получила обещанный ей подарок
Фигурное катание Путешествия
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Волейбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение