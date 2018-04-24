Тарпищев прокомментировал поражение Шараповой в первом круге теннисного турнира в Штутгарте

«Только не надо ругать Марию за это поражение, потому что ругать её не за что. Главное, чтобы не было у неё травм. Нужно пожелать ей побольше матчей, соперниц полегче в начале турниров, потому что Гарсия — реальный игрок первой двадцатки, играет здорово», — цитирует эксперта РИА Новости.

По словам Тарпищева, в течение полутора сетов матча с Гарсией Шарапова демонстрировала теннис высокого уровня.

«Я думаю, что она прибавила бы и могла бы довести игру до победы. Но игры в первом раунде с сильными теннисистками всегда таят в себе угрозу», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Шарапова не смогла пробиться во второй круг турнира в Штутгарте.