Димитров разгромил Симона на турнире в Барселоне

Димитров разгромил Симона во втором круге турнира в Барселоне

Болгарский теннисист Григор Димитров (2) вышел в третий круг турнира в Барселоне, отдав всего три гейма представителю Франции Жилю Симону — 6:2, 6:1.

Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты. Григор трижды подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.