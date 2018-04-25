Стали известны итоги расследования коррупции в теннисе

Стали известны результаты расследования о коррупции в теннисе

Независимая комиссия, возглавляемая британским адвокатом Адамом Льюисом , подвела итоги 27-месячного расследования о договорных матчах в теннисе. Об этом сообщается на официальном сайте организации (Tennis Integrity Unit).

По итогам расследования было установлено, что теннисные организации должны будут существенно усилить свои следственные полномочия, а также отменить выгодные сделки с ресурсами, которые позволяют игрокам делать ставки на соревнования низкого уровня.

В заявлении приводятся слова представителя букмекерской компании, который назвал ситуацию в теннисе "очень-очень мрачной", а также отметил, что в период с октября до конца 2017 года он обнаружил " следы от двух до трех фиксированных матчей в день в различных турнирах ITF (Международной федерации тенниса)".