Ещё
Стали известны итоги расследования коррупции в теннисе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стали известны результаты расследования о коррупции в теннисе 

Газета.Ru 25 апреля 2018
Фото: Twitter Australian Open
Независимая комиссия, возглавляемая британским адвокатом Адамом Льюисом, подвела итоги 27-месячного расследования о договорных матчах в теннисе. Об этом сообщается на официальном сайте организации (Tennis Integrity Unit).
По итогам расследования было установлено, что теннисные организации должны будут существенно усилить свои следственные полномочия, а также отменить выгодные сделки с ресурсами, которые позволяют игрокам делать ставки на соревнования низкого уровня.
В заявлении приводятся слова представителя букмекерской компании, который назвал ситуацию в теннисе "очень-очень мрачной", а также отметил, что в период с октября до конца 2017 года он обнаружил " следы от двух до трех фиксированных матчей в день в различных турнирах ITF (Международной федерации тенниса)".
Ранее греческий теннисист Константинос Микос получил пожизненную дисквалификацию за нарушение запрета на ставки и организацию договорных матчей.
Газета.Ru: последние новости
Кирьос и Сок выиграли турнир в Лионе в парном разряде Пьерс: Шарапова сдала во всех аспектах Швейцарский теннисист Вавринка вышел в следующую стадию турнира в Женеве
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова получила обещанный ей подарок4
Наконец-то Россия во всём призналась?80
ФИФА решила проверить всю сборную России7
Мутко может распрощаться со спортом навсегда14
Кличко снова отличился абсурдным высказыванием181
Видео
00:47
Загитова получила обещанный ей подарок
Фигурное катание Путешествия
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Волейбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение