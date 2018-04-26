Вандевей вышла в четвертьфинал в Штутгарте, где сыграет с Халеп

Американская теннисистка Коко Вандевей (WC) вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории International в Штутгарте. Во втором круге она обыграла представительницу Германии Лауру Зигемунд (WC) со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Теннисистки провели на корте 2 часа 30 минут. Вандевей, занимающая 17-е место в рейтинге WTA, выполнила 7 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Зигемунд, которая завоевала титул на прошлогоднем турнире, 1 эйс, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.