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Вандевей вышла в четвертьфинал в Штутгарте
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Вандевей вышла в четвертьфинал в Штутгарте, где сыграет с Халеп 

Чемпионат.com 26 апреля 2018
Фото: globallookpress.com
Американская теннисистка Коко Вандевей (WC) вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории International в Штутгарте. Во втором круге она обыграла представительницу Германии Лауру Зигемунд (WC) со счётом 6:4, 4:6, 6:3.
Теннисистки провели на корте 2 часа 30 минут. Вандевей, занимающая 17-е место в рейтинге WTA, выполнила 7 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Зигемунд, которая завоевала титул на прошлогоднем турнире, 1 эйс, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.
За выход в полуфинал Вандевей поспорит с румынкой Симоной Халеп, занимающей первое место в рейтинге WTA.
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