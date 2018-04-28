Уильямс ответила на сексистские оскорбления

Американская теннисистка Серена Уильямc назвала «сексистскими» слова бывшего румынского теннисиста, бизнесмена Иона Цириака о ее «лишнем весе». Об этом сообщает «Чемпионат».

В начале апреля Цириак заявил, что Уильямс 36 лет и она «весит 90 килограммов», а он хотел бы «видеть женский теннис другим». В пример он привел «чудесную девушку», немецкую спортсменку Штеффи Граф. Он назвал ее «лучшей теннисисткой истории».

«Цириак позволил себе некрасивые и сексистские слова, поэтому я обязательно поговорю с ним», — так ответила Уильямс на его заявления. Он предположила, что он «просто невежественный человек».

В то же время Уильямс отметила, что «каждый имеет право на собственное мнение». Она добавила, что после ее ухода «женский теннис не закончится».