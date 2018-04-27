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Кафельников высказался о расследовании его матчей
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Кафельников высказался о расследовании его матчей 

Рамблер 27 апреля 2018
Фото: ТАСС
Экс-первая ракетка мира, российский теннисист Евгений Кафельников заявил, что не знает, был ли он фигурантом расследования о манипуляции результатами игр. Об этом сообщает «Чемпионат».
Ранее Независимая комиссия по расследованию коррупции в профессиональном теннисе (IRP) опубликовала доклад, в котором упоминался теннисист, который завершил карьеру в 2003 году в обмен на прекращение дела о манипуляции результатами игр.
Журналисты составили список игроков, завершивших карьеру в 2003 году. Среди них оказался и Кафельников, поэтому его попросили прокомментировать ситуацию.
Кафельников заявил, что не знает, о ком может идти речь. Он заверил, что завершил карьеру по другим причинам.
Теннисист добавил, что речь идет о событиях 15-летней давности.
«Нет смысла говорить о прошлом, я ничего не знаю о докладе и расследовании», — подчеркнул он.
В докладе IRP сообщалось, что теннис столкнулся с «серьезной проблемой честности матчей», в особенности на соревнованиях более низких уровней среди мужчин.
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