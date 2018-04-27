Кафельников высказался о расследовании его матчей

Экс-первая ракетка мира, российский теннисист Евгений Кафельников заявил, что не знает, был ли он фигурантом расследования о манипуляции результатами игр. Об этом сообщает «Чемпионат».

Ранее Независимая комиссия по расследованию коррупции в профессиональном теннисе (IRP) опубликовала доклад, в котором упоминался теннисист, который завершил карьеру в 2003 году в обмен на прекращение дела о манипуляции результатами игр.

Журналисты составили список игроков, завершивших карьеру в 2003 году. Среди них оказался и Кафельников, поэтому его попросили прокомментировать ситуацию.

Кафельников заявил, что не знает, о ком может идти речь. Он заверил, что завершил карьеру по другим причинам.

Теннисист добавил, что речь идет о событиях 15-летней давности.

«Нет смысла говорить о прошлом, я ничего не знаю о докладе и расследовании», — подчеркнул он.

В докладе IRP сообщалось, что теннис столкнулся с «серьезной проблемой честности матчей», в особенности на соревнованиях более низких уровней среди мужчин.