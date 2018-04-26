Павлюченкова вышла в четвертьфинал в Штутгарте

Российская теннисистка Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Россиянка Анастасия Павлюченкова пробилась в четвертьфинал турнира серии Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в немецком Штутгарте (призовой фонд — $816 тысяч).

В матче 1/8 финала соперница Павлюченковой испанка Гарбинье Мугуруса, посеянная на турнире под вторым номером, при счете 7:5 в пользу россиянки отказалась от продолжения борьбы из-за травмы. Встреча продолжалась 44 минуты.

В четвертьфинале Павлюченкова сыграет с эстонкой Анетт Контавейт

Турнир в Штутгарте завершится 29 апреля.