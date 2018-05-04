Ещё
Кольшрайбер вышел в полуфинал в Мюнхене
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кольшрайбер обыграл Баутиста-Агута в четвертьфинале турнира в Мюнхене 

Чемпионат.com 4 мая 2018
Фото: globallookpress.com
Немец Филипп Кольшрайбер вышел в полуфинал турнира категории ATP 250 в Мюнхене. 6-я ракетка соревнований обыграл представителя Испании Роберто Баутиста-Агута (2) со счётом 6:4, 6:4.
Теннисисты провели на корте 1 час 19 минут. Кольшрайбер выполнил 4 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта. На счету его соперника 3 эйса, 3 ошибки на подаче и 1 реализованный брейк.
В полуфинале Кольшрайбер, занимающий 34-е место в рейтинге ATP, встретится либо с венгром Мартоном Фучовичем, либо с немцем Максимильяном Мартерером.
Чемпионат.com: последние новости
Сок и Кирьос стали чемпионами турнира в Лионе в парном разряде Стартовал международный детский турнир Кубок «Еврохима» — 2018 37-летняя Скьявоне разгромила Родину в финале квалификации «Ролан Гаррос»
Комментарии  Ещё 45 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова получила обещанный ей подарок4
Наконец-то Россия во всём призналась?80
ФИФА решила проверить всю сборную России6
Мутко может распрощаться со спортом навсегда13
Кличко снова отличился абсурдным высказыванием181
Видео
00:47
Загитова получила обещанный ей подарок
Фигурное катание Путешествия
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Волейбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение