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Шарапова вновь «упала»
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Шарапова вновь «упала» 

ТАСС 30 апреля 2018
Фото: РИА Новости
Россиянка Мария Шарапова опустилась с 41-й на 53-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте WTA.
На прошлой неделе Шарапова сыграла на турнире WTA в Штутгарте. В матче первого круга она проиграла в трех сетах француженке Каролин Гарсии. В прошлом году россиянка дошла до полуфинала соревнований в Штутгарте.
Дарья Касаткина потеряла одну позицию в рейтинге, опустившись на 15-е место. На прошлой неделе она также приняла участие в соревнованиях в Штутгарте. В матче первого раунда 20-летняя россиянка в двух сетах проиграла словачке Магдалене Рыбариковой.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло.
Рейтинг WTA от 30 апреля:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8055 очков
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6790
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6065
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5450
5 (5). Елена Остапенко (Латвия) — 5382
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5100
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4700
8 (8). Винус Уильямс (США) — 4276
9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3939
10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 3271…
15 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 2570…
27 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1740
28 (28). Светлана Кузнецова (Россия) — 1618…
32 (32). Екатерина Макарова (Россия) — 1380…
43 (43). Елена Веснина (Россия) — 1175…
53 (41). Мария Шарапова (Россия) — 1073…
83 (82). Наталья Вихлянцева (Россия) — 764.
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