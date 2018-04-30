Хачанов опустился на 38-ю строчку в рейтинге ATP 

В обновлённом рейтинге ATP от 30 апреля россиянин Карен Хачанов опустился на 38-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг ATP. 30 апреля 1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8770. 2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 8670. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5195. 4 (4). Марин Чилич (Хорватия) — 4985. 5 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4950. 6 (6). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 4470. 7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3545. 8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3390. 9 (9). Джон Иснер (США) — 3125. 10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 3020. … 31 (31). Андрей Рублёв (Россия) — 1417… 38 (37). Карен Хачанов (Россия) — 1255… 50 (48). Даниил Медведев (Россия) — 1019… 88 (86). Евгений Донской (Россия) — 673… 99 (100). Михаил Южный (Россия) — 620.