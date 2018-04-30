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Плишкова поднялась на 5-ю строчку в WTA
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Кар. Плишкова поднялась на 5-ю строчку в чемпионской гонке WTA, Касаткина — 10-я 

Чемпионат.com 30 апреля 2018
Фото: Reuters
В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 30 апреля чешка Каролина Плишкова поднялась на пятую строчку. Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, опустилась на 10-ю позицию.
Чемпионская гонка WTA. 30 апреля 1 (1). Каролина Возняцки (Дания) — 2820. 2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 2485. 3 (3). Анжелика Кербер (Германия) — 2110. 4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 1855. 5 (10). Каролина Плишкова (Чехия) — 1720. 6 (5). Петра Квитова (Чехия) — 1622. 7 (6). Наоми Осака (Япония) — 1521. 8 (7). Элисе Мертенс (Бельгия) — 1476. 9 (8). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1352. 10 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 1324. … 45 (44). Анна Блинкова (Россия) — 448… 67 (60). Елена Веснина (Россия) — 357… 77 (70). Екатерина Макарова (Россия) — 306… 92 (85). Мария Шарапова (Россия) — 252. 93 (135). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 248… 97 (88). Софья Жук (Россия) — 236.
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