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Квитова выиграла теннисный турнир в Праге
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Квитова победила Бузэрнеску и стала чемпионкой турнира в Праге 

Чемпионат.com 5 мая 2018
Фото: РИА Новости
Чешка Петра Квитова (2) в финале турнира в Праге переиграла румынку Михаэлу Бузэрнеску (7) со счётом 4:6, 6:2, 6:3. Продолжительность решающей встречи составила 2 часа 16 минут. 28-летняя уроженка Биловца, занимающая десятое место в рейтинге WТА, четырежды подала навылет, допустила 7 двойных ошибок, реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 и проиграла 3 гейма на подаче оппонентки.
Для Квитовой этот трофей стал 23-м в карьере и третьим в текущем сезоне.
Напомним, что Бузэрнеску в первом круге турнира в Мадриде сыграет с россиянкой Марией Шараповой.
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