Агасси похвалил Надаля

Агасси: Надаль поднял теннис на грунте на совершенно другой уровень

«Я приложил столько усилий, чтобы выиграть „Ролан Гаррос“ один раз, а этот парень победил там уже десять раз. Это просто невероятно!

Рафа вдохновляет множество людей во всём мире. Можно спорить о том, кто лучший теннисист всех времён — Рафа, Федерер, Борг, Лэйвер — но сомнений в том, кто лучший на грунте, быть не может. Он поднял теннис на грунте на совершенно другой уровень, в этом нет никаких сомнений. Завоевать на «Ролан Гаррос» десять титулов просто нереально, но он сделал это», — приводит слова Агасси Tennis World USA.

Агасси дважды играл с Надалем, уступив ему в финале «Мастерса» в Канаде в 2005 году, а также в третьем круге своего последнего Уимблдона в 2006-м.