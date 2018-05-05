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Агасси похвалил Надаля
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Агасси: Надаль поднял теннис на грунте на совершенно другой уровень 

Чемпионат.com 5 мая 2018
Фото: Reuters
Экс первая ракетка мира, обладатель карьерного «Большого шлема» Андре Агасси восхитился успехами испанца Рафаэля Надаля на грунте.
«Я приложил столько усилий, чтобы выиграть „Ролан Гаррос“ один раз, а этот парень победил там уже десять раз. Это просто невероятно!
Рафа вдохновляет множество людей во всём мире. Можно спорить о том, кто лучший теннисист всех времён — Рафа, Федерер, Борг, Лэйвер — но сомнений в том, кто лучший на грунте, быть не может. Он поднял теннис на грунте на совершенно другой уровень, в этом нет никаких сомнений. Завоевать на «Ролан Гаррос» десять титулов просто нереально, но он сделал это», — приводит слова Агасси Tennis World USA.
Агасси дважды играл с Надалем, уступив ему в финале «Мастерса» в Канаде в 2005 году, а также в третьем круге своего последнего Уимблдона в 2006-м.
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