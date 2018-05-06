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Кузнецова сменила тренера
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Российская теннисистка Кузнецова сменила тренера 

Газета.Ru 6 мая 2018
Фото: Reuters
Российская теннисистка Светлана Кузнецова сообщила о смене тренера, передает "Советский спорт".
"После Майами я почувствовала, что мне и моему тренеру, Карлосу Мартинесу, нужно какое-то время побыть порознь.
Сейчас я на временной основе пригласила Гильермо Каньяса, и пока мне нравится наша совместная работа. Раньше у меня никогда не было операций, так что восстановление после нее — новый вызов", — приводит слова теннисистки WTA Insider.
Ранее российский фигурист, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях Михаил Коляда выразил намерение сотрудничать с тренером Рафаэлом Арутюняном.
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