Кузнецова не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Мадриде

Россиянка Светлана Кузнецова со счетом 4:6, 2:6 уступила хорватке Петре Мартич в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Мадриде. Общий призовой фонд турнира — $7,4 млн Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

В следующем раунде Мартич встретится с француженкой Каролин Гарсией , которая имеет на турнире седьмой номер посева.

Турнир в Мадриде наряду с турнирами в Индиан-Уэллсе, Майами и Пекине входит в число четырех соревнований, которые имеют категорию Premier Mandatory. Эти турниры являются самыми престижными в женском теннисе после турниров серии Большого шлема и Итогового турнира WTA. Действующей чемпионкой турнира в Мадриде является румынка Симона Халеп.

Турнир завершится 13 мая.