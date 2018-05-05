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Кузнецова не смогла выйти во второй круг турнира WTA
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Кузнецова не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Мадриде 

ТАСС 5 мая 2018
Фото: ТАСС
Россиянка Светлана Кузнецова со счетом 4:6, 2:6 уступила хорватке Петре Мартич в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Мадриде. Общий призовой фонд турнира — $7,4 млн  Встреча продолжалась 1 час 19 минут.
В следующем раунде Мартич встретится с француженкой Каролин Гарсией, которая имеет на турнире седьмой номер посева.
Турнир в Мадриде наряду с турнирами в Индиан-Уэллсе, Майами и Пекине входит в число четырех соревнований, которые имеют категорию Premier Mandatory. Эти турниры являются самыми престижными в женском теннисе после турниров серии Большого шлема и Итогового турнира WTA. Действующей чемпионкой турнира в Мадриде является румынка Симона Халеп.
Турнир завершится 13 мая.
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