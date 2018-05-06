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Павлюченкова уступила Саманте Стосур
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Теннисистка Павлюченкова проиграла стартовый матч турнира в Мадриде 

Газета.Ru 6 мая 2018
Фото: РИА Новости
Россиянка Анастасия Павлюченкова уступила австралийке Саманте Стосур в трех партиях на первом круге турнира категории Premier Mandatory в испанском Мадриде со счетом 1:6, 7:6 (7:2), 3:6. Об этом сообщает "Советский спорт".
Встреча длилась два часа.
Австралийка выполнила 15 эйсов, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.
Павлюченкова выполнила один брейк-пойнт из двух, а также допустила три двойные ошибки.
На следующем этапе Стосур встретится либо с американкой Слоан Стивенс, либо с испанкой Сильвией Солер-Эспиноса.
Теннис. Мадрид (ж) 2018. 1-й кругСаманта Стосур — Анастасия Павлюченкова — 6:1; 6:7; 6:3
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