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Шарапова одержала долгожданную победу
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Шарапова обыграла Бузэрнеску 

Рамблер 6 мая 2018
Фото: EPA
Россиянка Мария Шарапова одержала свою первую победу с января 2018 года. На турнире категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания) в первом круге она обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:4, 6:1. и вышла во второй круг, сообщает «Чемпионат».
Игра длилась 1 час 23 минуты. На счету россиянки 7 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 использованных брейк-пойнта из 9. У румынки 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 3. Подач навылет у Бузэрнеску не было.
Эта победа прервала затяжную серию поражений Шараповой — в январе она обыграла латвийку Анастасию Севастову во втором круге Australian Open, после чего потерпела четыре поражения подряд.
Теперь Шараповой (53-е место в рейтинге WTA) предстоит встретиться с румынкой Ириной Бегу, обыгравшей латвийку Елену Остапенко.
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