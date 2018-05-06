Шарапова одержала долгожданную победу

Шарапова обыграла Бузэрнеску

Россиянка Мария Шарапова одержала свою первую победу с января 2018 года. На турнире категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания) в первом круге она обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:4, 6:1. и вышла во второй круг, сообщает «Чемпионат»

Игра длилась 1 час 23 минуты. На счету россиянки 7 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 использованных брейк-пойнта из 9. У румынки 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 3. Подач навылет у Бузэрнеску не было.