Медведев завершил выступление в Мадриде

Теннисист Медведев завершил выступление на турнире в Мадриде

Встреча, которая длилась час и 18 минут, завершилась поражением россиянина со счетом 4:6, 0:6.

Медведев допустил пять двойных ошибок, сделал три подачи на вылет, а также имеет на своем счету семь нереализованных брейк-пойнтов.

В активе Эдмунда два эйса и четыре реализованных рейк-пойнта из семи. Также он совершил две двойные ошибки.

Следующим соперником британца станет сербский теннисист Новак Джокович , который ранее обыграл японца Кея Нисикори.

Теннис. Мадрид-2018. 1-й кругДаниил Медведев (Россия) — Кайл Эдмунд (Великобритания) — 4:6, 0:6