Медведев завершил выступление в Мадриде

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл британцу Кайлу Эдмунду в матче первого круга турнира в Мадриде, сообщает "Советский спорт".
Встреча, которая длилась час и 18 минут, завершилась поражением россиянина со счетом 4:6, 0:6.
Медведев допустил пять двойных ошибок, сделал три подачи на вылет, а также имеет на своем счету семь нереализованных брейк-пойнтов.
В активе Эдмунда два эйса и четыре реализованных рейк-пойнта из семи. Также он совершил две двойные ошибки.
Следующим соперником британца станет сербский теннисист Новак Джокович, который ранее обыграл японца Кея Нисикори.
Теннис. Мадрид-2018. 1-й кругДаниил Медведев (Россия) — Кайл Эдмунд (Великобритания) — 4:6, 0:6