Шарапова поднялась в обновленном рейтинге WTA

Российская спортсменка Мария Шарапова в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) вышла на 52-е место. Об этом сообщает «Советский спорт».

5 мая Шарапова в первом раунде турнира Premier Mandatory в Мадриде обыграла теннисистку из Румынии Михаэлу Бузарнеску и вышла во второй круг соревнований, где встретится с еще одной румынкой Ириной-Камелией Бегу.

В обновленном рейтинге WTA наивысшую позицию из представительниц России занимает теннисистка Дарья Касаткина . Она расположилась на 15-ом месте.

Ранее сообщалось, что Шарапова одержала первую победу с января 2018 года.

Рейтинг WTA. 7 мая 1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8055

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6065

9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3939

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15 (15). Дарья Касаткина (Россия) — 2570…

52 (53). Мария Шарапова (Россия) — 1073…