Ещё
Шарапова поднялась в обновленном рейтинге WTA
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шарапова поднялась в обновленном рейтинге WTA 

Газета.Ru 7 мая 2018
Фото: Twitter Australian Open
Российская спортсменка Мария Шарапова в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) вышла на 52-е место. Об этом сообщает «Советский спорт».
5 мая Шарапова в первом раунде турнира Premier Mandatory в Мадриде обыграла теннисистку из Румынии Михаэлу Бузарнеску и вышла во второй круг соревнований, где встретится с еще одной румынкой Ириной-Камелией Бегу.
В обновленном рейтинге WTA наивысшую позицию из представительниц России занимает теннисистка Дарья Касаткина. Она расположилась на 15-ом месте.
Ранее сообщалось, что Шарапова одержала первую победу с января 2018 года.
Рейтинг WTA. 7 мая  1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8055
2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 6790
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6065
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5450
5 (5). Елена Остапенко (Латвия) — 5273
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5100
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4700
8 (8). Винус Уильямс (США) — 4276
9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3939
10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 3550
15 (15). Дарья Касаткина (Россия) — 2570…
27 (28). Светлана Кузнецова (Россия) — 1618…
31 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1520…
33 (32). Екатерина Макарова (Россия) — 1380…
43 (43). Елена Веснина (Россия) — 1175…
52 (53). Мария Шарапова (Россия) — 1073…
86 (83). Наталья Вихлянцева (Россия) — 746.
Газета.Ru: последние новости
Кирьос и Сок выиграли турнир в Лионе в парном разряде Пьерс: Шарапова сдала во всех аспектах Швейцарский теннисист Вавринка вышел в следующую стадию турнира в Женеве
Комментарии  Ещё 31 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова получила обещанный ей подарок4
Наконец-то Россия во всём призналась?80
ФИФА решила проверить всю сборную России6
Мутко может распрощаться со спортом навсегда13
Кличко снова отличился абсурдным высказыванием181
Видео
00:47
Загитова получила обещанный ей подарок
Фигурное катание Путешествия
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Волейбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение