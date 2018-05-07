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Димитров стал четвёртой ракеткой мира
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Димитров стал четвёртой ракеткой мира 

Чемпионат.com 7 мая 2018
Фото: Reuters
В обновлённом рейтинге ATP от 7 мая болгарин Григор Димитров поднялся на четвертую строчку. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, располагается на 31-й позиции.
Рейтинг ATP. 7 мая 1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8770. 2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 8670. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5195. 4 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4950. 5 (4). Марин Чилич (Хорватия) — 4780. 6 (6). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 4470. 7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3545. 8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3345. 9 (9). Джон Иснер (США) — 3125. 10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 3020. … 31 (31). Андрей Рублёв (Россия) — 1417… 38 (38). Карен Хачанов (Россия) — 1255… 51 (50). Даниил Медведев (Россия) — 1019… 90 (88). Евгений Донской (Россия) — 673.
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