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Шарапова пожаловалась на место в рейтинге WTA
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Шарапова пожаловалась на место в рейтинге WTA 

RT на русском 7 мая 2018
Фото: РИА Новости
Россиянка Мария Шарапова, занимающая 52-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), подчеркнула, что её не устраивает текущее положение дел.
«Хочу ли я быть в шестом-седьмом десятке рейтинга? Нет, не хочу. Хочу ли я проигрывать в стартовых матчах? Конечно нет. Именно по этой причине я всё ещё здесь. Меня не может радовать нынешнее положение вещей», — цитирует Шарапову пресс-служба WTA.
Она также заявила, что активно работает над собственными недостатками.
Ранее россиянка Мария Шарапова вышла во второй круг турнира WTA в Мадриде.
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