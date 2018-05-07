Шарапова пожаловалась на место в рейтинге WTA

Россиянка Мария Шарапова , занимающая 52-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), подчеркнула, что её не устраивает текущее положение дел.

«Хочу ли я быть в шестом-седьмом десятке рейтинга? Нет, не хочу. Хочу ли я проигрывать в стартовых матчах? Конечно нет. Именно по этой причине я всё ещё здесь. Меня не может радовать нынешнее положение вещей», — цитирует Шарапову пресс-служба WTA.

Она также заявила, что активно работает над собственными недостатками.

Ранее россиянка Мария Шарапова вышла во второй круг турнира WTA в Мадриде.