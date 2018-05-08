Ещё
Шарапова объяснила возвращение к бывшему тренеру
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шарапова объяснила возвращение к бывшему тренеру 

Газета.Ru 8 мая 2018
Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о причинах возобновления сотрудничества со своим бывшим тренером Томасом Хогстедтом. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Если ты что-то меняешь к лучшему, то это можно сделать в любой момент. Ты веришь, что эти изменения помогут тебе. Это не значит, что до Хогстедта все плохо получалось, просто можно сделать так, чтобы все стало лучше", — цитирует спортсменку официальный сайт WTA.
Шарапова снова начала сотрудничать с Хогстедтом в марте 2018 года.
Ранее российская фигуристка Евгения Медведева объяснила свой уход от тренера Этери Тутберидзе желанием провести долгую карьеру.
Газета.Ru: последние новости
Кирьос и Сок выиграли турнир в Лионе в парном разряде Пьерс: Шарапова сдала во всех аспектах Швейцарский теннисист Вавринка вышел в следующую стадию турнира в Женеве
Комментарии1  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова получила обещанный ей подарок4
Наконец-то Россия во всём призналась?80
ФИФА решила проверить всю сборную России7
Мутко может распрощаться со спортом навсегда14
Кличко снова отличился абсурдным высказыванием181
Видео
00:47
Загитова получила обещанный ей подарок
Фигурное катание Путешествия
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Волейбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение