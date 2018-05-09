Серена Уильямс снялась с турнира в Риме

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс не сможет принять участие в турнире Женской теннисной организации (WTA) в Риме, сообщает официальный сайт организации.

Американская спортсменка продолжает восстановления после рождения дочери и не готова участвовать в грунтовом турнире в Риме, который состоится на следующей неделе.

Ранее она провела турниры в Индиан-Уэллсе и Майами и ранее планировала вернуться в WTA-тур на этой неделе в Мадриде.

Ранее сообщалось, что Уильямс надеется на изменение правил в теннисе для молодых матерей.