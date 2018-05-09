Ещё
Серена Уильямс снялась с турнира в Риме
Далее:
Читайте также:
Ещё

Серена Уильямс снялась с турнира в Риме 

Газета.Ru 9 мая 2018
Фото: Reuters
Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс не сможет принять участие в турнире Женской теннисной организации (WTA) в Риме, сообщает официальный сайт организации.
Американская спортсменка продолжает восстановления после рождения дочери и не готова участвовать в грунтовом турнире в Риме, который состоится на следующей неделе.
Ранее она провела турниры в Индиан-Уэллсе и Майами и ранее планировала вернуться в WTA-тур на этой неделе в Мадриде.
Ранее сообщалось, что Уильямс надеется на изменение правил в теннисе для молодых матерей.
Газета.Ru: последние новости
Кирьос и Сок выиграли турнир в Лионе в парном разряде Пьерс: Шарапова сдала во всех аспектах Швейцарский теннисист Вавринка вышел в следующую стадию турнира в Женеве
Комментарии1  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова получила обещанный ей подарок4
Наконец-то Россия во всём призналась?80
ФИФА решила проверить всю сборную России6
Мутко может распрощаться со спортом навсегда13
Кличко снова отличился абсурдным высказыванием181
Видео
00:47
Загитова получила обещанный ей подарок
Фигурное катание Путешествия
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Волейбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение