Джокович сенсационно выбыл из розыгрыша турнира в Мадриде

Встреча, которая длилась час и 42 минуты, завершилась со счетом 3:6, 6:2, 3:6 в пользу Эдмунда.

Серб дважды подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта.

На счету британца пять эйсов, две двойные ошибки и четыре брейка.

В третьем круге турнира в Мадриде Эдмунд встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном , который ранее взял верх над представителем Нидерландов Робином Хасе.

Теннис. Мадрид. 2-й кругНовак Джокович (Сербия) — Кайл Эдмунд (Британия) — 3:6, 6:2, 3:6