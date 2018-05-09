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Джокович сенсационно выбыл из розыгрыша турнира в Мадриде
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Джокович сенсационно выбыл из розыгрыша турнира в Мадриде 

Газета.Ru 9 мая 2018
Фото: Reuters
Сербский теннисист Новак Джокович потерпел поражение от британца Кайла Эдмунда в матче второго круга турнира в Мадриде, сообщает "Советский спорт".
Встреча, которая длилась час и 42 минуты, завершилась со счетом 3:6, 6:2, 3:6 в пользу Эдмунда.
Серб дважды подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта.
На счету британца пять эйсов, две двойные ошибки и четыре брейка.
В третьем круге турнира в Мадриде Эдмунд встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном, который ранее взял верх над представителем Нидерландов Робином Хасе.
Теннис. Мадрид. 2-й кругНовак Джокович (Сербия) — Кайл Эдмунд (Британия) — 3:6, 6:2, 3:6
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