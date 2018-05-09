Шарапова продолжила победное шествие

Россиянка Мария Шарапова со счетом 6:3, 6:4 одержала победу над француженкой Кристиной Младенович в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Мадриде. Общий призовой фонд соревнований — $7,4 млн Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. Теннисистки встречались друг с другом в третий раз, перед матчем в Мадриде счет в противостоянии был равный — 1:1. Таким образом, Шарапова во второй раз в карьере обыграла Младенович.

В четвертьфинале 31-летняя россиянка сыграет с голландкой Кики Бертенс, которая в матче третьего круга одержала победу над датчанкой Каролин Возняцки , посеянной на турнире под вторым номером.

Турнир в Мадриде наряду с турнирами в Индиан-Уэллсе, Майами и Пекине входит в число четырех соревнований, которые имеют категорию Premier Mandatory. Эти соревнования являются самыми престижными в женском теннисе после турниров серии Большого шлема и Итогового турнира WTA. Действующей чемпионкой соревнований в Мадриде является румынка Симона Халеп.