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Макарова и Веснина выиграли турнир в Мадриде
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Макарова и Веснина выиграли турнир в Мадриде 

LiveSport.Ru 12 мая 2018
Фото: ausopen.com
Екатерина Макарова и Елена Веснина победили венгерку Тимею Бабош и француженку Кристину Младенович в финале турнира в Мадридре в парном разряде. Российские теннисистки победили со счетом 2:6, 6:4, 10:8.
Поединок продолжался 1 час 36 минут. Макарова и Веснина выполнили 1 подачу навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 4 из 7 брейк-пойнтов. Соперницы совершили 3 подачи навылет, а также реализовали 5 из 9 брейк-пойнтов.
Это первый титул для российского дуэта в 2018-м году. В случае победы на турнире в Риме, стартующем на следующей неделе, Макарова и Веснина возглавят парный рейтинг WTA.
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