Макарова и Веснина выиграли турнир в Мадриде

Поединок продолжался 1 час 36 минут. Макарова и Веснина выполнили 1 подачу навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 4 из 7 брейк-пойнтов. Соперницы совершили 3 подачи навылет, а также реализовали 5 из 9 брейк-пойнтов.

Это первый титул для российского дуэта в 2018-м году. В случае победы на турнире в Риме, стартующем на следующей неделе, Макарова и Веснина возглавят парный рейтинг WTA.