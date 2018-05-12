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Донской проиграл Жазири на старте квалификации в Риме
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Донской проиграл Жазири на старте квалификации в Риме 

Газета.Ru 12 мая 2018
Фото: РИА Новости
Российский теннисист Евгений Донской проиграл тунисцу Малеку Жазири в стартовом поединке квалификации турнира категории "Мастерс 1000" в Риме. Об этом сообщает "Советский спорт".
Встреча длилась 1 час 8 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу представителя Туниса.
На счету Жазири две подачи навылет, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
Донской допустил одну двойную ошибку и использовал один брейк-пойнт из пяти.
Ранее австрийский теннисист Доминик Тим обыграл южноафриканца Кевина Андерсона и вышел в финал "Мастерс 1000" в Мадриде.
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