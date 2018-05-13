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Квитова снялась с турнира в Риме
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Теннисистка Квитова снялась с турнира в Риме 

Газета.Ru 13 мая 2018
Фото: РИА Новости
Чешская теннисистка Петра Квитова заявила о том, что не выступит на соревнованиях в Риме. Об этом сообщает "Советский спорт".
Спортсменка, которая выиграла два турнира подряд (в Мадриде и Праге), назвала причиной такого решения усталость.
"Я слишком измотана. Мне придется сняться с Рима, хотя я очень жалею, что второй год подряд не сыграю на этом турнире.
Рим — один из моих любимых городов, и мне очень нравится выступать там", — цитирует Квитову Tennis World USA.
Таким образом, вместо чешской теннисистки место в сетке займет словачка Магдалена Рыбарикова.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла в основную сетку турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.
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