Теннисистка Квитова снялась с турнира в Риме

Чешская теннисистка Петра Квитова заявила о том, что не выступит на соревнованиях в Риме. Об этом сообщает "Советский спорт".

Спортсменка, которая выиграла два турнира подряд (в Мадриде и Праге), назвала причиной такого решения усталость.

"Я слишком измотана. Мне придется сняться с Рима, хотя я очень жалею, что второй год подряд не сыграю на этом турнире.

Рим — один из моих любимых городов, и мне очень нравится выступать там", — цитирует Квитову Tennis World USA.

Таким образом, вместо чешской теннисистки место в сетке займет словачка Магдалена Рыбарикова