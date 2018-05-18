Свитолина вышла в 1/2 турнира в Риме

Украинка Свитолина вышла в полуфинал турнира в Риме

Встреча длилась 1 час 26 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Свитолиной.

На счету украинской спортсменки пять подач навылет, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-поинтов из восьми.

Кербер совершила пять эйсов, допустила восемь двойных ошибок и использовала три брейка.

Теннис. Рим. 1/4 финалаАнжелика Кербер (Германия) — Элина Свитолина — 4:6, 4:6