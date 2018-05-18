Свитолина вышла в 1/2 турнира в Риме

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла представительницу Германии Анжелику Кербер и вышла в полуфинал турнира в Риме, сообщает "Советский спорт".
Встреча длилась 1 час 26 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Свитолиной.
На счету украинской спортсменки пять подач навылет, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-поинтов из восьми.
Кербер совершила пять эйсов, допустила восемь двойных ошибок и использовала три брейка.
В полуфинале Свитолина встретится с победительницей матча либо с эстонкой Анетт Контавейт, либо с представительницей Дании Каролиной Возняцки.
Теннис. Рим. 1/4 финалаАнжелика Кербер (Германия) — Элина Свитолина — 4:6, 4:6