Стивенс сыграет с Путинцевой, Гёргес — с Кр. Плишковой на турнире в Нюрнберге

Американка Слоан Стивенс возглавила посев на турнире в Нюрнберге, который пройдёт на грунте с 20 по 26 мая. Первой соперницей десятой ракетки мира станет Юлия Путинцева из Казахстана.

Немка Юлия Гёргес (2), занимающая 11-е место в рейтинге WТА, начнёт выступление матчем с чешкой Кристиной Плишковой.

Отметим, что россиянки на турнире в Нюрнберге не выступят. В квалификации представительницы России также представлены не были.

Ознакомиться с основной сеткой соревнований полностью вы можете на «Чемпионате».