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Стивенс сыграет с Путинцевой, Гёргес — с Кр. Плишковой на турнире в Нюрнберге
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Стивенс сыграет с Путинцевой, Гёргес — с Кр. Плишковой на турнире в Нюрнберге 

Чемпионат.com 19 мая 2018
Фото: Чемпионат.com
Американка Слоан Стивенс возглавила посев на турнире в Нюрнберге, который пройдёт на грунте с 20 по 26 мая. Первой соперницей десятой ракетки мира станет Юлия Путинцева из Казахстана.
Немка Юлия Гёргес (2), занимающая 11-е место в рейтинге WТА, начнёт выступление матчем с чешкой Кристиной Плишковой.
Отметим, что россиянки на турнире в Нюрнберге не выступят. В квалификации представительницы России также представлены не были.
Ознакомиться с основной сеткой соревнований полностью вы можете на «Чемпионате».
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