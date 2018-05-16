Шаповалов вышел в третий круг турнира в Риме, где сыграет с Надалем

Канадец Денис Шаповалов вышел в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс-1000» в Риме. 19-летний теннисист переиграл голландца Робина Хасе со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 29 минут. Шаповалов выполнил 7 подач навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету Хасе 4 эйса, 4 двойные ошибки и 3 упущенных брейк-пойнта. За выход в четвертьфинал Шаповалов поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем (1), ранее разгромившим боснийца Дамира Джумхура со счётом 6:1, 6:0.