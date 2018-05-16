Ещё
Шаповалов вышел в третий круг турнира в Риме, где сыграет с Надалем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шаповалов вышел в третий круг турнира в Риме, где сыграет с Надалем 

Чемпионат.com 16 мая 2018
Фото: Чемпионат.com
Канадец Денис Шаповалов вышел в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс-1000» в Риме. 19-летний теннисист переиграл голландца Робина Хасе со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:3.
Теннисисты провели на корте 2 часа 29 минут. Шаповалов выполнил 7 подач навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету Хасе 4 эйса, 4 двойные ошибки и 3 упущенных брейк-пойнта.
За выход в четвертьфинал Шаповалов поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем (1), ранее разгромившим боснийца Дамира Джумхура со счётом 6:1, 6:0.
Чемпионат.com: последние новости
Сок и Кирьос стали чемпионами турнира в Лионе в парном разряде 37-летняя Скьявоне разгромила Родину в финале квалификации «Ролан Гаррос» Габашвили вышел в четвертьфинал челленджера в Великобритании
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова получила обещанный ей подарок7
ФИФА решила проверить всю сборную России8
Наконец-то Россия во всём призналась?80
Мутко может распрощаться со спортом навсегда16
Кличко снова отличился абсурдным высказыванием182
Видео
00:47
Загитова получила обещанный ей подарок
Фигурное катание Путешествия
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Волейбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение