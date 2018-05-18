Халеп вышла в полуфинал турнира в Риме, где сыграет с Шараповой

Румынская теннисистка Симона Халеп (1) вышла в полуфинал грунтового турнира категории Premier в Риме. Уроженка Констанцы обыграла француженку Каролин Гарсию (7) со счётом 6:2, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. Румынка выполнила 4 подачи навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16. На счету Гарсии 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 упущенных брейк-пойнта. Эта победа позволила румынке сохранить звание первой ракетки мира, она будет посеяна под первым номером на Открытом чемпионате Франции. За выход в финал соревнований в столице Италии Халеп поспорит с россиянкой Марией Шараповой , ранее обыгравшей латвийку Елену Остапенко (5).