Мария Шарапова с победы стартовала на турнире в Италии

Российская теннисистка Мария Шарапова успешно преодолела первый круг престижного турнира в Риме. В стартовом поединке россиянка в трех сетах одержала победу над австралийской соперницей Эшли Барти — 7:5, 3:6, 6:2.

Матч между соперницами продолжался 2 часа 33 минуты. Шарапова не без проблем взяла первый сет у 16-й сеяной соперницы, проиграла во втором, однако в третьем сете уверенно довела матч до победы.

Соперницей по второму кругу соревнования станет представительница Словакии Доминика Цибулкова, которая в свою очередь сломила сопротивление итальянки Франчески Скьявоне

Призовой фонд римского турнира составляет свыше трех миллионов долларов.