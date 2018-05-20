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Шарапова оценила свою игру против первой ракетки мира
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Шарапова оценила свою игру против первой ракетки мира 

Газета.Ru 20 мая 2018
Фото: Reuters
Россиянка Мария Шарапова поделилась впечатлениями от полуфинальной встречи теннисного турнира в Риме против румынки Симоны Халеп, сообщает "Советский спорт".
"Конечно, мы с Халеп провели разное количество часов на корте до нашего матча, но, когда ты выходишь на игру, это уже теряет свое значение. Ты лишь пытаешься играть. Считаю, что я хорошо сражалась", — цитирует Шарапову официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).
Также россиянка осталась довольна своей игрой на турнире в столице Италии.
"Матчи против Халеп всегда забирают много энергии. Но несмотря на это, я все выдержала физически. Из этой недели я могу извлечь немало позитива", — заключила Шарапова.
Встреча между Шараповой и Халеп завершилась со счетом 4:6, 6:1, 6:4 в пользу румынки.
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