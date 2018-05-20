Шарапова оценила свою игру против первой ракетки мира

"Конечно, мы с Халеп провели разное количество часов на корте до нашего матча, но, когда ты выходишь на игру, это уже теряет свое значение. Ты лишь пытаешься играть. Считаю, что я хорошо сражалась", — цитирует Шарапову официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Также россиянка осталась довольна своей игрой на турнире в столице Италии.

"Матчи против Халеп всегда забирают много энергии. Но несмотря на это, я все выдержала физически. Из этой недели я могу извлечь немало позитива", — заключила Шарапова.

Встреча между Шараповой и Халеп завершилась со счетом 4:6, 6:1, 6:4 в пользу румынки.