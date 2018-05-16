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Уильямс заявила о разнице между белыми и темнокожими
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Серена Уильямс заявила о разнице между белыми и темнокожими 

Газета.Ru 16 мая 2018
Фото: Instagram/serenawilliams
Экс-первая ракета мира Серена Уильямс призналась, что никогда не думала, что выйдет замуж за белого мужчину, передает "Советский спорт".
"Я спортсменка, он бизнесмен. Я темнокожая, он белый. Мы полные противоположности, но я думаю, что мы дополняем друг друга. Вы знаете, есть большая разница между белыми и темнокожими.
Ему часто приходилось слышать о несправедливостях, которые произошли и которых бы не было, если бы я была белой. Я никогда не думала, что выйду замуж за белого парня. Но это лишь доказывает, что у настоящей любви нет цвета. Наш брак показывает мне важность слова "любовь", — цитирует теннисистку New York Times.
Ранее Серена Уильямс назвала сексистскими обвинения в лишнем весе.
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