Паес: Серена, сможет ли твоя дочь сыграть со мной в миксте на Уимблдоне-2040?

44-летний индийский теннисист Леандер Паес обратился к американке Серене Уильямс с предложением сыграть в миксте с её дочерью Алексис Олимпией в 2040 году. Дочь 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» появилась на свет в сентябре 2017 года.

«Эй, мама Серена Уильямс. Я нахожусь в поиске партнёрши для выступления в миксте на Уимблдоне 2040 года. Как ты думаешь, Алексис будет готова помочь мне завоевать ещё один титул?» — написал Паес в «Твиттере».

Паес — бывшая первая ракетка мира в парном разряде, обладатель карьерного «Большого шлема» в мужском и смешанном парных разрядах.