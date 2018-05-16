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Паес: Серена, сможет ли твоя дочь сыграть со мной в миксте на Уимблдоне-2040?
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Паес: Серена, сможет ли твоя дочь сыграть со мной в миксте на Уимблдоне-2040? 

Чемпионат.com 16 мая 2018
Фото: Чемпионат.com
44-летний индийский теннисист Леандер Паес обратился к американке Серене Уильямс с предложением сыграть в миксте с её дочерью Алексис Олимпией в 2040 году. Дочь 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» появилась на свет в сентябре 2017 года.
«Эй, мама Серена Уильямс. Я нахожусь в поиске партнёрши для выступления в миксте на Уимблдоне 2040 года. Как ты думаешь, Алексис будет готова помочь мне завоевать ещё один титул?» — написал Паес в «Твиттере».
Паес — бывшая первая ракетка мира в парном разряде, обладатель карьерного «Большого шлема» в мужском и смешанном парных разрядах.
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