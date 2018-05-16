14:30 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира в Риме (Италия), в котором сыграют россиянка Светлана Кузнецова и представительница Эстонии Анетт Контавейт. Ранее соперницы не встречались.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Контавейт в Риме.
Победительница этого поединка за выход в четвертьфинал соревнований в Риме поспорит либо с представительницей США Винус Уильямс (8), либо с россиянкой Еленой Весниной.