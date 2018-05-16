Гарбинье Мугуруса — Дарья Гаврилова. Прогноз Анны Чакветадзе

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканала Eurosport, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Гарбинье Мугуруса — Дарья Гаврилова во втором круге женского турнира категории Premier 5, который проходит в Риме. Поединок состоится в среду, 16 мая. Эксперт считает, что в предстоящем матче испанка победит в двух партиях.

Интересный матч должен получиться. У Даши Гавриловой было несколько хороших выступлений в Риме. Однажды она здесь играла в полуфинале, была в четвертьфинале. Нравится ей играть в Риме. Здесь у нее многое получается.

Но обыграть Гарбинье Мугурусу на грунте сложно. Это тяжелая задача абсолютно для всех. И, на мой взгляд, у Гавриловой нет игры, которая помогла бы ей победить испанку. Правда, Мугуруса все никак форму не наберет. И любой матч она готова проиграть сама. Такое в этом сезоне с ней случается постоянно.