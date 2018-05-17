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Карреньо-Буста в трёх партиях одолел Бедене и вышел в 1/4 финала в Риме
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Карреньо-Буста в трёх партиях одолел Бедене и вышел в 1/4 финала в Риме 

Чемпионат.com 17 мая 2018
Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста (10) вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Риме (Италия), в двух партиях обыграв представителя Словении Аляжа Бедене со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 36 минут. Пабло дважды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 15 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 брейка. Во втором сете испанец вёл 5:0, но проиграл 5 геймов поряд, а затем уступил тай-брейк.
За выход в полуфинал соревнований Карреньо-Буста поспорит с победителем матча Бенуа Пэр (Франция) — Марин Чилич (Хорватия, 4).
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