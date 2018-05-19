Шарапова заговорила о завершении карьеры

Теннисистка Шарапова считает, что ее карьера находится в стадии завершения

Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что ее карьера в настоящее время ближе к концу, чем к началу. Слова спортсменки приводит пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

В пятницу 31-летняя россиянка со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 7:5 одержала победу над латвийкой Еленой Остапенко в четвертьфинале турнира в Риме. Шарапова впервые в текущем сезоне обыграла спортсменку из первой десятки рейтинга WTA.

"Я понимаю, что такие моменты особенные, сейчас я ближе к концу своей карьеры, чем к началу, поэтому особо ценю эту главу. Я не знаю, как она закончится, но надеюсь, что это произойдет на моих условиях", — сказала Шарапова.

В полуфинале соревнований в Риме Шарапова сыграет с румынкой Симоной Халеп , которая имеет первый номер посева на турнире. Россиянка отметила, что это будет тяжелый матч, так как у нее было меньше времени на восстановление, чем у румынки.

"Сейчас она [Халеп] — номер один в мире, и это говорит о ней, как об очень серьезном сопернике. Это будет сложный матч независимо от того, в какой части турнира с ней играть. Халеп показывает самые стабильные результаты за последние годы в женском теннисе. Будет тяжело, особенно учитывая тот факт, то у меня уже было четыре длинных матча здесь, у Халеп было больше времени на восстановление", — добавила Шарапова.

В случае победы в матче с Халеп Шарапова в четвертый раз сыграет в решающем матче турнира в Риме. В предыдущих трех финалах россиянка одерживала победы. Соревнования в столице Италии завершатся 20 мая.