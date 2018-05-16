Шарапова пробилась в третий круг турнира в Риме

Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла представительницу Словакии Доминику Цибулкову во втором круге турнира в Риме. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча длилась 2 часа 32 минуты и завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:2 в пользу россиянки.

На счету Шараповой девять подач навылет, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из 13.

Цибулкова совершила один эйс, допустила шесть двойных ошибок и упустила три брейк-пойнта.

Теннис. Рим. 2-й кругДоминика Цибулкова (Словакия) — Мария Шарапова (Россия) — 6:3, 4:6, 2:6