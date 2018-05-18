Макарова и Веснина не сыграют вместе на Ролан Гаррос 

Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова не сыграют вместе в парном разряде теннисного турнира Ролан Гаррос, сообщает ТАСС.
Веснина выступит вместе с представительницей Латвии Еленой Остапенко, а Макарова сыграет в паре с соотечественницей Анной Калинской.
"Я была немного удивлена, когда она (Веснина) попросила меня сыграть вместе. Но я была удивлена в хорошем смысле, потому что если она предложила, значит, она считает меня хорошим игроком в парном разряде", — заявила Остапенко.
Ранее теннисистки снялись с турнира в Риме в парном разряде из-за вирусной инфекции Макаровой.