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Макарова и Веснина не сыграют вместе на Ролан Гаррос
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Макарова и Веснина не сыграют вместе на Ролан Гаррос 

Газета.Ru 18 мая 2018
Фото: Reuters
Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова не сыграют вместе в парном разряде теннисного турнира Ролан Гаррос, сообщает ТАСС.
Веснина выступит вместе с представительницей Латвии Еленой Остапенко, а Макарова сыграет в паре с соотечественницей Анной Калинской.
"Я была немного удивлена, когда она (Веснина) попросила меня сыграть вместе. Но я была удивлена в хорошем смысле, потому что если она предложила, значит, она считает меня хорошим игроком в парном разряде", — заявила Остапенко.
Ранее теннисистки снялись с турнира в Риме в парном разряде из-за вирусной инфекции Макаровой.
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