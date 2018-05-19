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Победы Контавейт и Халеп — в обзоре четвертьфиналов турнира в Риме
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Победы Контавейт и Халеп — в обзоре четвертьфиналов турнира в Риме 

Чемпионат.com 19 мая 2018
Фото: Чемпионат.com
Румынская теннисистка Симона Халеп (1) вышла в полуфинал грунтового турнира категории Premier в Риме. Уроженка Констанцы обыграла француженку Каролин Гарсию (7) со счётом 6:2, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. Румынка выполнила 4 подачи навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16. На счету Гарсии 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 упущенных брейк-пойнта.
Видео также доступно на «Чемпионате».
Теннисистка из Эстонии Анетт Контавейт вышла в полуфинал турнира категории Premier, который проходит в Риме. 22-летняя уроженка Таллина обыграла датчанку Каролину Возняцки, посеянную под вторым номером, со счётом 6:3, 6:1.
Видео также доступно на «Чемпионате».
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